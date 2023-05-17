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Садовникова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Татьяна Лукинична

Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Марья Лукинична

Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Ерофеева Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44, лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Садовников Демид Лукич

Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Садовников Федор Лукич

Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовников Лука Иванович

Смерть
1785
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист