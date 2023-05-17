Садовникова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Татьяна Лукинична
Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Марья Лукинична
Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Ерофеева Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44, лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист