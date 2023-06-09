Кузьменко Николай Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.
Дочь: Кузьменко Марина Николаевна
Мать ребёнка: Кузьменко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1907 ст.
Дочь: Кузьменко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кузьменко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1907 ст.
Сын: Кузьменко Леонтий Николаевич
Мать ребёнка: Кузьменко Мария Ивановна
Бракосочетание
30.01.1908 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.
Сын: Кузьменко Кузьма Николаевич
Мать ребёнка: Кузьменко Мария Самуйловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьменко Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно