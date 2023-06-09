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Кузьменко Николай Дорофеевич

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.

Дочь: Кузьменко Марина Николаевна

Мать ребёнка: Кузьменко Мария Ивановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1907 ст.

Дочь: Кузьменко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кузьменко Мария Ивановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1907 ст.

Сын: Кузьменко Леонтий Николаевич

Мать ребёнка: Кузьменко Мария Ивановна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1908 ст.

Жена: Кузьменко Мария Самуйловна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.

Сын: Кузьменко Кузьма Николаевич

Мать ребёнка: Кузьменко Мария Самуйловна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно