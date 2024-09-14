Сидоренко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Сидоренко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоренко Ирина
Рождение ребёнка
17.08.1991
Сын: Сидоренко Александр Викторович
Мать ребёнка: Сидоренко Ирина