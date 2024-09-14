Сидоренко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Сидоренко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Ирина

Рождение ребёнка
17.08.1991

Сын: Сидоренко Александр Викторович

Мать ребёнка: Сидоренко Ирина

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