Сидоренко Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Сидоренко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоренко Виктор
Рождение ребёнка
17.08.1991
Сын: Сидоренко Александр Викторович
Отец ребёнка: Сидоренко Виктор