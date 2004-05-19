Жабин Пётр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖабин Пётр Егорович

Жабин Пётр Егорович

Место рождения

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

30.06.1929

Дата смерти

19.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1929

Отец: Жабин Егор Афанасьевич

Мать: Жабина Фёкла Петровна

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
27.11.1950

Жена: Жабина Нина Сергеевна

Лейпциг, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Актовая запись №30. Жених и невеста записаны 19 лет
Рождение ребёнка
06.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
11.12.1955

Сын: Жабин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Жабина Нина Сергеевна

Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жабина Нина Сергеевна

Смерть
19.05.2004
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область