Жабин Пётр Егорович
Место рождения
Дата рождения30.06.1929
Дата смерти19.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1929
Отец: Жабин Егор Афанасьевич
Мать: Жабина Фёкла Петровна
Бракосочетание
27.11.1950
Жена: Жабина Нина Сергеевна
Лейпциг, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Актовая запись №30. Жених и невеста записаны 19 лет
Рождение ребёнка
06.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жабина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.12.1955
Мать ребёнка: Жабина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
29.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жабина Нина Сергеевна
Смерть
19.05.2004
Причина смерти: рак лёгких
Похороны
Неизвестно