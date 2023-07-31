Жарова Наталья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1884
Дочь: Жарова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич
Рождение ребёнка
15.03.1885
Дочь: Жарова Мария Петровна
Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич
Рождение ребёнка
05.06.1886
Сын: Жаров Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич
Рождение ребёнка
26.06.1887
Сын: Жаров Павел Петрович
Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич
Рождение ребёнка
03.10.1889
Дочь: Жарова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно