Жарова Наталья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова Наталья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1884

Дочь: Жарова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич

Рождение ребёнка
15.03.1885

Дочь: Жарова Мария Петровна

Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич

Рождение ребёнка
05.06.1886

Сын: Жаров Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич

Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Жаров Павел Петрович

Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич

Рождение ребёнка
03.10.1889

Дочь: Жарова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Жаров Пётр Парфентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Пётр Парфентьевич

Смерть
Неизвестно
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