Копосова (Пермякова) Анастасия Тася Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова (Пермякова) Анастасия Тася Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пермяков Григорий Иванович

Мать: Пермякова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Копосов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Копосов Павел

Рождение ребёнка
1949

Сын: Копосов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Копосов Павел

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Копосова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Копосов Павел

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Костяева Нина Павловна

Отец ребёнка: Копосов Павел

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Копосов Павел

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Людмила Павловна

Отец ребёнка: Копосов Павел

Рождение ребёнка
1965

Сын: Копосов Александр Павлович

Отец ребёнка: Копосов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Павел

Смерть
Неизвестно