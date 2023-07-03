Копосова (Пермякова) Анастасия Тася Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Копосов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Копосов Павел
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Копосов Павел
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Копосова Лидия Павловна
Отец ребёнка: Копосов Павел
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Костяева Нина Павловна
Отец ребёнка: Копосов Павел
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Копосов Павел
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Людмила Павловна
Отец ребёнка: Копосов Павел
Рождение ребёнка
1965
Сын: Копосов Александр Павлович
Отец ребёнка: Копосов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копосов Павел
Смерть
Неизвестно