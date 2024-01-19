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Пермяков Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1989

Дата смерти

01.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1918

Сын: Пермяков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Пермякова Елена Васильевна

Осиновица, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Пермяков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Пермякова Елена Васильевна

Рождение
Около 1989

Отец: Пермяков Иван Прокопьевич

Мать: Пермякова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Еня

Мать ребёнка: Пермякова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копосова Анастасия Тася Григорьевна

Мать ребёнка: Пермякова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Елена Васильевна

Смерть
01.05.1964
Осиновица, Сунский муниципальный район, Кировская область
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