Пермяков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1989
Дата смерти01.05.1964
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1918
Сын: Пермяков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Пермякова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пермяков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Пермякова Елена Васильевна
Рождение
Около 1989
Отец: Пермяков Иван Прокопьевич
Мать: Пермякова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Еня
Мать ребёнка: Пермякова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копосова Анастасия Тася Григорьевна
Мать ребёнка: Пермякова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1964