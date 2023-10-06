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Бородавка Конон Матвеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.03.1862

Дата смерти

13.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1862

Отец: Бородавка Матвей Семенович

Мать: Бородавка Екатерина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1892

Сын: Бородавка Михаил Кононович

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1893

Дочь: Ковнер София Кононовна

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1896

Дочь: Бородавка Мария Кононовна

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1897

Сын: Бородавка Василий Кононович

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1900

Дочь: Бородавка Анастасия Кононовна

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1902

Дочь: Агафия Кононовна

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1904

Дочь: Иулитта Кононовна

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: Бородавка Александра Кононовна

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Бородавка Андрей Кононович

Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.04.1920
Черниговское наместничество Российская империя
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