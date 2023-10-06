Бородавка Конон Матвеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.03.1862
Дата смерти13.04.1920
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1862
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1892
Сын: Бородавка Михаил Кононович
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1893
Дочь: Ковнер София Кононовна
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1896
Дочь: Бородавка Мария Кононовна
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1897
Сын: Бородавка Василий Кононович
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1900
Дочь: Бородавка Анастасия Кононовна
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1902
Дочь: Агафия Кононовна
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1904
Дочь: Иулитта Кононовна
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: Бородавка Александра Кононовна
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Бородавка Андрей Кононович
Мать ребёнка: Бородавка Ирина Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.04.1920
Черниговское наместничество Российская империя