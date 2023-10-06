Бородавка (Деконенко) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка (Деконенко) Ирина Петровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.04.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1867

Отец: Деконенко Петр Макарович

Мать: Дяконенко Татьяна Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1892

Сын: Бородавка Михаил Кононович

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1893

Дочь: Ковнер София Кононовна

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1896

Дочь: Бородавка Мария Кононовна

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1897

Сын: Бородавка Василий Кононович

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1900

Дочь: Бородавка Анастасия Кононовна

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1902

Дочь: Агафия Кононовна

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1904

Дочь: Иулитта Кононовна

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: Бородавка Александра Кононовна

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Бородавка Андрей Кононович

Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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