Бородавка (Деконенко) Ирина Петровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.04.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1867
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1892
Сын: Бородавка Михаил Кононович
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1893
Дочь: Ковнер София Кононовна
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1896
Дочь: Бородавка Мария Кононовна
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.12.1897
Сын: Бородавка Василий Кононович
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1900
Дочь: Бородавка Анастасия Кононовна
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1902
Дочь: Агафия Кононовна
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.07.1904
Дочь: Иулитта Кононовна
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: Бородавка Александра Кононовна
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Бородавка Андрей Кононович
Отец ребёнка: Бородавка Конон Матвеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно