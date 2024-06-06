Бородавка Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1859
Дочь: (Бородавка) Лукия Матвеевна
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Рождение ребёнка
05.03.1862
Сын: Бородавка Конон Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1864
Дочь: Бородавка (Бородавка) Зиновия Матвеевна
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Рождение ребёнка
06.07.1866
Дочь: (Бородавка) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович
Рождение ребёнка
22.12.1875
Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович