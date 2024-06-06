Бородавка Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавка Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1859

Дочь: (Бородавка) Лукия Матвеевна

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Рождение ребёнка
05.03.1862

Сын: Бородавка Конон Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1864

Дочь: Бородавка (Бородавка) Зиновия Матвеевна

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Рождение ребёнка
06.07.1866

Дочь: (Бородавка) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

Рождение ребёнка
22.12.1875

Сын: Бородавка Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавка Матвей Семенович

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