Ахмерова Махруй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмерова Наиля
Отец ребёнка: Ахмеров Усман Салимжанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биккинеева Расимя
Отец ребёнка: Ахмеров Усман Салимжанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амирова Ряхимя
Отец ребёнка: Ахмеров Усман Салимжанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биктимирова Румия
Отец ребёнка: Ахмеров Усман Салимжанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно