Ахмеров Усман Салимжанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмеров Салимжан
Мать: Ахмерова Зулейха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмерова Наиля
Мать ребёнка: Ахмерова Махруй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биккинеева Расимя
Мать ребёнка: Ахмерова Махруй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амирова Ряхимя
Мать ребёнка: Ахмерова Махруй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биктимирова Румия
Мать ребёнка: Ахмерова Махруй
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахмерова Махруй
Смерть
Неизвестно