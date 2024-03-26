Ахмеров Усман Салимжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеров Усман Салимжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмеров Салимжан

Мать: Ахмерова Зулейха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмерова Наиля

Мать ребёнка: Ахмерова Махруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биккинеева Расимя

Мать ребёнка: Ахмерова Махруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амирова Ряхимя

Мать ребёнка: Ахмерова Махруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биктимирова Румия

Мать ребёнка: Ахмерова Махруй

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмерова Махруй

Смерть
Неизвестно
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