Бангин Антон Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Устинья Антонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Рождение ребёнка
01.01.1870 ст.
Сын: Бангин Георгий (Егор) Антонов
Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857