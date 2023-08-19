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Бангин Антон Дмитриев

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Устинья Антонова

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Бангин Игнатий Антонов

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Бангин Максим Антонов

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1870 ст.

Сын: Бангин Георгий (Егор) Антонов

Мать ребёнка: Бангина Наталья Парфенова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бангина Наталья Парфенова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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