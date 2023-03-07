Денисова (Басалаева) Епистимія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Басалаева) Епистимія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Басалаевъ Ефремъ

Мать: Басалаева Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1846

Муж: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.11.1846

Сын: Денисовъ Николай

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1848

Сын: Денисовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1851

Сын: Денисовъ Василій

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1853

Сын: Денисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1854

Дочь: Костина Анисія

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1857

Сын: Денисовъ Максимъ

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1860

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1862

Сын: Денисовъ Кузьма

Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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