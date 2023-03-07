Денисова (Басалаева) Епистимія
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Басалаевъ Ефремъ
Мать: Басалаева Авдотья
Бракосочетание
08.02.1846
Муж: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
30.11.1846
Сын: Денисовъ Николай
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
03.11.1848
Сын: Денисовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
26.01.1851
Сын: Денисовъ Василій
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
13.09.1853
Сын: Денисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
23.12.1854
Дочь: Костина Анисія
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
21.04.1857
Сын: Денисовъ Максимъ
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
06.01.1860
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій
Рождение ребёнка
28.10.1862
Сын: Денисовъ Кузьма
Отец ребёнка: Денисовъ Порфирій