Денисовъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения28.10.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1862
Отец: Денисовъ Порфирій
Мать: Денисова Епистимія
Рождение ребёнка
1889
Сын: Денисовъ Василій
Мать ребёнка: Денисова Анна Семенова
Бракосочетание
01.07.1892
Жена: Денисова Анна Семенова
Рождение ребёнка
09.10.1893
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Денисова Анна Семенова
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
20.09.1901
Сын: Денисовъ Иванъ
Мать ребёнка: Денисова Анна Семенова