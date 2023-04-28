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Денисовъ Кузьма

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1862

Отец: Денисовъ Порфирій

Мать: Денисова Епистимія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Денисовъ Василій

Мать ребёнка: Денисова Анна Семенова

Бракосочетание
01.07.1892

Жена: Денисова Анна Семенова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.10.1893

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Денисова Анна Семенова

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
20.09.1901

Сын: Денисовъ Иванъ

Мать ребёнка: Денисова Анна Семенова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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