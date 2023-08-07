Ефимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1692 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Данила Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Никитин

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Никитин

Рождение ребёнка
1747

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никитин

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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