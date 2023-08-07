Ефимья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Данила Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1747
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никитин
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно