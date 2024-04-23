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Илларион Титович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

20.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1883

Отец: Тит Андреевич

Мать: Агрипина Михайловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Акулина Маркелловна

Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: Евдокия Илларионовна

Мать ребёнка: Акулина Маркелловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1911

Сын: Илья Илларионович

Мать ребёнка: Акулина Маркелловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Анастасия Илларионовна

Мать ребёнка: Акулина Маркелловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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