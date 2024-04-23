Илларион Титович
Место рождения
Дата рождения20.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1883
Отец: Тит Андреевич
Мать: Агрипина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1909
Жена: Акулина Маркелловна
Рождение ребёнка
23.02.1910
Дочь: Евдокия Илларионовна
Мать ребёнка: Акулина Маркелловна
Рождение ребёнка
19.07.1911
Сын: Илья Илларионович
Мать ребёнка: Акулина Маркелловна
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Анастасия Илларионовна
Мать ребёнка: Акулина Маркелловна