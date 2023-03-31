Баранова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1959

Дочь: Трифонова Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Баранов Илья

Бегичевский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Александр Ильич

Отец ребёнка: Баранов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Баранов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костякова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Баранов Илья

Смерть
Неизвестно
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