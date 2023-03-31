Баранова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1959
Дочь: Трифонова Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Баранов Илья
Бегичевский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костякова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Баранов Илья
Смерть
Неизвестно