Желамская (Сморыго) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желамская (Сморыго) Анна Васильевна

Место рождения

Малое Таланкино, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Таланкино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желамский Сильвестр Ермилович

Рождение ребёнка
15.04.1911

Сын: Желамский Георгий Сильвестрович

Отец ребёнка: Желамский Сильвестр Ермилович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
родился в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Желамский Алексей Сильвестрович

Отец ребёнка: Желамский Сильвестр Ермилович

Сельцы, Невельский муниципальный район, Псковская область
родился в д.Сельцы 2
Смерть
Неизвестно

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