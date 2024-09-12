Желамская (Сморыго) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1911
Сын: Желамский Георгий Сильвестрович
Отец ребёнка: Желамский Сильвестр Ермилович
родился в д.Сельцы 2
Рождение ребёнка
24.02.1913
Сын: Желамский Алексей Сильвестрович
Отец ребёнка: Желамский Сильвестр Ермилович
родился в д.Сельцы 2
Смерть
Неизвестно