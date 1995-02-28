Шеян Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеян Валерий Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.06.1941

Дата смерти

28.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1941

Отец: Шиян Василий Матвеевич

Мать: Белова Ольга Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.11.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1985

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.02.1995
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
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