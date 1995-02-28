Шеян Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1941
Дата смерти28.02.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1941
Отец: Шиян Василий Матвеевич
Мать: Белова Ольга Павловна
Бракосочетание
?.11.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1985
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.02.1995
Причина смерти: Болезнь