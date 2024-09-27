Савельева (Ефимова) Матрена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.03.1878
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Савельев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич
Рождение ребёнка
04.02.1902
Сын: Савельев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич
Рождение ребёнка
29.06.1915
Сын: Савельев Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич
Рождение ребёнка
25.03.1922
Дочь: Савельева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Савельева ?Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич
Смерть
После 1946