Савельева (Ефимова) Матрена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева (Ефимова) Матрена Ефимовна

Савельева (Ефимова) Матрена Ефимовна

Место рождения

Федотово-Харитоново, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.03.1878

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Федотово-Харитоново, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Яков Савельевич

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Савельев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич

Рождение ребёнка
04.02.1902

Сын: Савельев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич

Федотово-Харитоново, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.06.1915

Сын: Савельев Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1920

Сын: Савельев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич

Подсосенье, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1922

Дочь: Савельева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Савельева ?Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Савельев Яков Савельевич

Подсосенье, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
После 1946

Мы используем куки для улучшения работы сайта.