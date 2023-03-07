Зубкова Настасья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Зубков Иван Титов
Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Зубков Тимофей Титов
Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Зубков Дмитрий Титов
Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Зубков Демид Титов
Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Александра Титова
Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубков Тит Елисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829