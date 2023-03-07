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Зубкова Настасья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Зубков Иван Титов

Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Зубков Тимофей Титов

Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Зубков Дмитрий Титов

Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Зубков Демид Титов

Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Александра Титова

Отец ребёнка: Зубков Тит Елисеев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Тит Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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