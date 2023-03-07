Зубков Иван Титов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Зубков Тит Елисеев
Мать: Зубкова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Зубков Павел Иванов
Мать ребёнка: Зубкова Агафья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Зубкова Агафья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Агафья Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829