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Зубков Иван Титов

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Зубков Тит Елисеев

Мать: Зубкова Настасья Иванова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Зубков Павел Иванов

Мать ребёнка: Зубкова Агафья Кириллова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Зубкова Агафья Кириллова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Агафья Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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