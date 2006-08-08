Батурина (Малова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина (Малова) Анна Петровна

Место рождения

Грязновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.08.1937

Дата смерти

08.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937

Отец: Малов Петр Михайлович

Мать: Малова (Рожкова) Прасковья Никитична

Грязновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1957

Сын: Батурин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Батурин Николай Михайлович

Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
28.09.1960

Дочь: (Батурина) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Батурин Николай Михайлович

Смерть
08.08.2006

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