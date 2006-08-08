Батурина (Малова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1937
Дата смерти08.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937
Рождение ребёнка
21.01.1957
Сын: Батурин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Батурин Николай Михайлович
Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
28.09.1960
Дочь: (Батурина) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Батурин Николай Михайлович
Смерть
08.08.2006