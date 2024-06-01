Батурин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.12.1926
Дата смерти29.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1957
Сын: Батурин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Батурина (Малова) Анна Петровна
Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
28.09.1960
Дочь: (Батурина) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Батурина (Малова) Анна Петровна
Смерть
29.04.1984