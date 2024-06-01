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Батурин Николай Михайлович

Место рождения

Грязновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.12.1926

Дата смерти

29.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1957

Сын: Батурин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Батурина (Малова) Анна Петровна

Усть-Омчуг, Тенькинский, Магаданская область
Рождение ребёнка
28.09.1960

Дочь: (Батурина) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Батурина (Малова) Анна Петровна

Смерть
29.04.1984

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