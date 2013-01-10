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Бубнова Екатерина Алексеевна
Бубнова Екатерина Алексеевна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
10.01.2013
Пол
Женский
Отец
Бубнов Алексей Эдуардович
1974 г.р.
Мать
Истомина Наталья Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.2013
Отец:
Бубнов Алексей Эдуардович
Мать:
Истомина Наталья Александровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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