Булыкина (Мурзина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыкина (Мурзина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Мурзинъ Нефедъ

Мать: Мурзина Авдотья Кондратьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Булыкина Прасковья

Отец ребёнка: Булыкинъ Якимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Булыкинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Булыкинъ Якимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Хавронья

Отец ребёнка: Булыкинъ Якимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Булыкинъ Василий

Отец ребёнка: Булыкинъ Якимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыкинъ Якимъ

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