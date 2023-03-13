Булыкина (Мурзина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Мурзинъ Нефедъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Булыкина Прасковья
Отец ребёнка: Булыкинъ Якимъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Булыкинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Булыкинъ Якимъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Хавронья
Отец ребёнка: Булыкинъ Якимъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Булыкинъ Василий
Отец ребёнка: Булыкинъ Якимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булыкинъ Якимъ