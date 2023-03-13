Мурзина Авдотья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзина Авдотья Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Булыкина Прасковья

Отец ребёнка: Мурзинъ Нефедъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мурзинъ Антонъ

Отец ребёнка: Мурзинъ Нефедъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мурзинъ Нефедъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мурзинъ Александръ

Отец ребёнка: Мурзинъ Нефедъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзинъ Нефедъ

Смерть
1788
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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