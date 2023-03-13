Мурзина Авдотья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Булыкина Прасковья
Отец ребёнка: Мурзинъ Нефедъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мурзинъ Антонъ
Отец ребёнка: Мурзинъ Нефедъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мурзинъ Нефедъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мурзинъ Александръ
Отец ребёнка: Мурзинъ Нефедъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзинъ Нефедъ
Смерть
1788