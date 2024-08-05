Сидоров Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Пётр Васильевич

Сидоров Пётр Васильевич

Место рождения

Рязанская обл., Сараевский р-н, Ст.-Бокинский с/с, д. Трескино

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1940

Сын: Сидоров Валентин Петрович

Мать ребёнка: Сидорова Марфа Ивановна

Военная служба
?.10.1941
Воинское звание: красноармеец
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Неизвестно | Пропал без вести.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.