Сидоров Пётр Васильевич
Место рожденияРязанская обл., Сараевский р-н, Ст.-Бокинский с/с, д. Трескино
Дата рождения1900
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1940
Сын: Сидоров Валентин Петрович
Мать ребёнка: Сидорова Марфа Ивановна
Военная служба
?.10.1941
Воинское звание: красноармеец
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Неизвестно | Пропал без вести.