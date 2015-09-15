Сидоров Валентин Петрович
Место рожденияРСФСР, Рязанская область, Сараевский р-н, д.Трескино
Дата рождения20.01.1940
Дата смерти15.09.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1940
Отец: Сидоров Пётр Васильевич
Мать: Сидорова Марфа Ивановна
Бракосочетание
13.09.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.1965
Сын: Сидоров Владимир Валентинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.09.2015
Место захоронения: Желобово, Сараевский р-н, Рязанская область, Россия