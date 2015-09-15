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Сидоров Валентин Петрович

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Место рождения

РСФСР, Рязанская область, Сараевский р-н, д.Трескино

Дата рождения

20.01.1940

Дата смерти

15.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1940

Отец: Сидоров Пётр Васильевич

Мать: Сидорова Марфа Ивановна

Бракосочетание
13.09.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.1965

Сын: Сидоров Владимир Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.09.2015
Место захоронения: Желобово, Сараевский р-н, Рязанская область, Россия

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