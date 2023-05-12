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Котельников Станислав Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1966

Отец: Баймурзаев Юрий Тургунович

Мать: Мустафина Валентина Михайловна

Бракосочетание
18.02.1989

Жена: Котельникова Татьяна Сергеевна

Узбекская ССР, город Ташкент
Бракосочетание
18.02.1989

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1989

Сын: Котельников Юрий Станиславович

Мать ребёнка: Котельникова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.08.1991

Дочь: Узокова Александра Станиславовна

Мать ребёнка: Котельникова Татьяна Сергеевна