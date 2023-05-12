Котельников Станислав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1966
Бракосочетание
18.02.1989
Узбекская ССР, город Ташкент
Бракосочетание
18.02.1989
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1989
Сын: Котельников Юрий Станиславович
Мать ребёнка: Котельникова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.08.1991
Дочь: Узокова Александра Станиславовна
Мать ребёнка: Котельникова Татьяна Сергеевна