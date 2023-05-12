Котельникова (Крячко) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Крячко) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1969

Отец: Крячко Сергей Васильевич

Мать: Сметанникова Галина Петровна

Бракосочетание
18.02.1989

Муж: Котельников Станислав Юрьевич

Узбекская ССР, город Ташкент
Рождение ребёнка
02.11.1989

Сын: Котельников Юрий Станиславович

Отец ребёнка: Котельников Станислав Юрьевич

Рождение ребёнка
13.08.1991

Дочь: Узокова Александра Станиславовна

Отец ребёнка: Котельников Станислав Юрьевич