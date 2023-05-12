Котельникова (Крячко) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1969
Бракосочетание
18.02.1989
Узбекская ССР, город Ташкент
Рождение ребёнка
02.11.1989
Сын: Котельников Юрий Станиславович
Отец ребёнка: Котельников Станислав Юрьевич
Рождение ребёнка
13.08.1991
Дочь: Узокова Александра Станиславовна
Отец ребёнка: Котельников Станислав Юрьевич