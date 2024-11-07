Erhardt Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиErhardt Friedrich

Erhardt Friedrich

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Erhardt Jacob

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Erhardt Michael

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Erhardt Martin

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Fleischmann (Erhardt) Charlotte

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Erhardt Georg Friedrich

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.