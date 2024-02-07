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Кучкин Леонтий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кучкин Мирон Агафонович

Мать: Кучкина Ксения Герасимовна

Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.

Дочь: Кучкина Наталья Леонтьевна

Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1963 ст.

Сын: Кучкин Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучкина Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучкин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартын

Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучкина Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
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