Кучкин Леонтий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
20.08.1868 ст.
Дочь: Кучкина Наталья Леонтьевна
Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
07.02.1963 ст.
Сын: Кучкин Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучкина Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартын
Мать ребёнка: Кучкина Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно