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Гроссман Абба (Абе)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гроссман Гутель (Гудман)

Мать: Гроссман Рухель Лая