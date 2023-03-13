Резанова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Захаръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Резановъ Зиновий
Отец ребёнка: Резановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Резанова Хрестинья
Отец ребёнка: Резановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Резановъ Федоръ
Отец ребёнка: Резановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Резановъ Никита
Отец ребёнка: Резановъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резановъ Дмитрий