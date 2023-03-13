Резанова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Захаръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Резановъ Зиновий

Отец ребёнка: Резановъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Резанова Хрестинья

Отец ребёнка: Резановъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1787

Сын: Резановъ Федоръ

Отец ребёнка: Резановъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Резановъ Никита

Отец ребёнка: Резановъ Дмитрий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резановъ Дмитрий

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