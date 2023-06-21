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Аладьин Алексей Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791 или 1793

Сын: Аладьин Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Аладьин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Авдеева Ефимия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 30.04.1811

Сын: Аладьин Ивлей Алексеевич

Мать ребёнка: Авдеева Ефимия Кирилловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 17.05.1814

Дочь: Аладьина Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Авдеева Ефимия Кирилловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Ефимия Кирилловна

Смерть
Около 1818