Аладьин Алексей Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791 или 1793
Сын: Аладьин Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Авдеева Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 30.04.1811
Мать ребёнка: Авдеева Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 17.05.1814
Дочь: Аладьина Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Авдеева Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1818