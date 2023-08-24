Кочнев Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1927

Дочь: Рыбина Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кочнева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.01.1931

Дочь: Гладкова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кочнева Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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