Кочнев Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1927
Дочь: Рыбина Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Кочнева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.01.1931
Дочь: Гладкова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кочнева Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно