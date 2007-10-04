Рыбина (Кочнева) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1927
Дата смерти04.10.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927
Отец: Кочнев Иван Леонтьевич
Мать: Кочнева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.08.1954
Дочь: Окунева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Рыбин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.1958
Дочь: Рыбина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Рыбин Федор Дмитриевич
Смерть
04.10.2007