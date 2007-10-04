Рыбина (Кочнева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина (Кочнева) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1927

Дата смерти

04.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927

Отец: Кочнев Иван Леонтьевич

Мать: Кочнева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.08.1954

Дочь: Окунева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Рыбин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.11.1958

Дочь: Рыбина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Рыбин Федор Дмитриевич

Смерть
04.10.2007
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