Пустовалов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1935

Сын: Пустовалов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Пустовалова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовалов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Пустовалова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кострикин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Пустовалова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Пустовалова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовалов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Пустовалова Мария

Смерть
Неизвестно