Пустовалов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1935
Сын: Пустовалов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Пустовалова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустовалов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Пустовалова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пустовалова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Пустовалова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустовалов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Пустовалова Мария
Смерть
Неизвестно