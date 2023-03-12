Полякова (Милошо) Рене-Виктория
Место рождения(Франция)
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
(Франция)
Бракосочетание
25.07.1918
Москва, город федерального значения Москва
Главархив Москвы, Фонд №2125, опись №2, ед. хр. 85, стр. 317 | ц. Николаевская на Песках
Смерть
Неизвестно