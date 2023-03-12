Полякова (Милошо) Рене-Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Милошо) Рене-Виктория

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Место рождения

(Франция)

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

(Франция)
Бракосочетание
25.07.1918

Муж: Поляков Всеволод Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Главархив Москвы, Фонд №2125, опись №2, ед. хр. 85, стр. 317 | ц. Николаевская на Песках
Смерть
Неизвестно
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