Коваль Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Коваль Александр Иванов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Коваль Александр Иванов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коваль Михайло Александров
Отец ребёнка: Коваль Александр Иванов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коваль Григорий Александров
Отец ребёнка: Коваль Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно