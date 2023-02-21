Коваль Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коваль Сидор Александров

Отец ребёнка: Коваль Александр Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Коваль Иван Александров

Отец ребёнка: Коваль Александр Иванов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Коваль Михайло Александров

Отец ребёнка: Коваль Александр Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коваль Григорий Александров

Отец ребёнка: Коваль Александр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Александр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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