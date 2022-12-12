Коваль Александр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Коваль Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Коваль Ефросинья
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Коваль Ефросинья
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коваль Михайло Александров
Мать ребёнка: Коваль Ефросинья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коваль Григорий Александров
Мать ребёнка: Коваль Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Ефросинья
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1804