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Коваль Александр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Коваль Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коваль Сидор Александров

Мать ребёнка: Коваль Ефросинья

Рождение ребёнка
1794

Сын: Коваль Иван Александров

Мать ребёнка: Коваль Ефросинья

Рождение ребёнка
1797

Сын: Коваль Михайло Александров

Мать ребёнка: Коваль Ефросинья

Рождение ребёнка
1800

Сын: Коваль Григорий Александров

Мать ребёнка: Коваль Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1804
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