Каштанова Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каштанова Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фокин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1947

Сын: Каштанов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каштанова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Каштанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Андрей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каштанов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Каштанов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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