Каштанова Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фокин Дмитрий
Рождение ребёнка
16.02.1947
Сын: Каштанов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Каштанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каштанова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Каштанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каштанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каштанов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно