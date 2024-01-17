Распопова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиОколо 1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
08.03.1918
Сын: Распопов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
13.07.1919
Сын: Распопов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
16.01.1930
Дочь: Попова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1963