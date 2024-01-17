Распопова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Около 1963

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Распопов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1918

Сын: Распопов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.07.1919

Сын: Распопов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1930

Дочь: Попова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Распопов Михаил Степанович

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопов Михаил Степанович

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1963
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