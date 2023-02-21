Соболев Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1847 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1867 ст.
Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1871
Сын: Соболев Александр Павлович
Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1880 ст.
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно