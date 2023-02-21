Соболев Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1847 ст.

Отец: Соболев Александр Семёнович

Мать: Соболева Афанасия Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1867 ст.

Сын: Соболев Иван Павлович

Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1871

Сын: Соболев Александр Павлович

Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1880 ст.

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Соболева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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