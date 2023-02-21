Минкин Павел Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минкин Павел Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1927

Сын: Минкин Борис Павлович

Мать ребёнка: Минкина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минктна Вера Павловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Смерть
1886
Похороны
Неизвестно
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