Минкин Павел Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1927
Мать ребёнка: Минкина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минктна Вера Павловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Смерть
1886
Похороны
Неизвестно