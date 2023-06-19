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Михайлов Иван Николаевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1886

Отец: Михайлов Николай Кузьмич

Мать: Михайлова Прасковья Кирилловна

Бракосочетание
28.04.1919

Жена: Михайлова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
До 1926

Сын: Михайлов Петр Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
До 1926

Сын: Михайлов Николай Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
13.01.1930

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно