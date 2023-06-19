Михайлов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1886
Бракосочетание
28.04.1919
Рождение ребёнка
До 1926
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
До 1926
Сын: Михайлов Николай Иванович
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
13.01.1930
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно