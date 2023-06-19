Михайлова (Чеботаева) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Чеботаева) Евдокия Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Чеботаев Семен Антонович

Мать: Чеботаева Мария Даниловна

Бракосочетание
28.04.1919

Муж: Михайлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
До 1926

Сын: Михайлов Петр Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
До 1926

Сын: Михайлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.01.1930

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно