Михайлова (Чеботаева) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
28.04.1919
Рождение ребёнка
До 1926
Отец ребёнка: Михайлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
До 1926
Сын: Михайлов Николай Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.01.1930
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно